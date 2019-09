Ondanks slecht weer toch 300 kinderen voor eerste Steenberg Feest! Koen Moreau

08 september 2019

13u31 0 Erpe-Mere De weergoden waren de allereerste editie van Steenberg Feest! In Erpe-Mere niet goed gezind.

Een uurtje voor de start gingen de hemelsluizen open en viel het water met bakken uit de lucht, maar toch kwamen verrassend veel kinderen opdagen naar het event. Dat werd georganiseerd door bibliotheek, jeugddienst, sportdienst, knutselatelier Kladder, voor- en naschoolse kinderopvang Pimboli en het Huis van het Kind Erpe-Mere/Lede. Door het regenweer verhuisde een deel van de activiteiten naar de sporthal, maar de opkomst was desondanks groot.

“De kinderen die geregeld deelnemen aan onze activiteiten verzamelden daarmee stempels en die konden ze hier verzilveren. Wellicht was dat voldoende motivatie want we telden uiteindelijk een 300-tal deelnemers”, vertelt jeugdschepen Tom Van Keymolen (CD&V). Topactiviteit was het wandelen met Alpaca-lama’s , maar ook het maken van voederbakjes, het omtoveren van stripfiguren tot opspeldbare pin’s, het knutselen, de springkastelen, de circusschool, de ballonplooiende clown en tal van andere activiteiten waren een schot in de roos. Optredens van Kidsdisco.be en Coolkids sloten de namiddag af.