Ondanks hitte is zwemvijver geen optie: “Visvijver domein Steenberg niet geschikt en gevaarlijk om te zwemmen” KOEN MOREAU

26 juni 2019

16u41 6 Erpe-Mere Het omvormen van de visvijver op het gemeentelijk domein Steenberg in Erpe-Mere tot een zwemvijver is geen optie. “Het idee is gewoon ridicuul”, reageerde schepen Reinold De Vuyst (N-VA) tijdens de gemeenteraad dinsdagavond op het voorstel van oppositieraadslid Anja Vanrobaeys (sp.a).

Geïnspireerd door het warme weer en de geschiedenis van het domein Steenberg in de periode 1960-1980 met camping Sun Valley opperde sp.a-politica Anja Vanrobaeys om de grote visvijver aan de ingang van het domein achter het nieuwe cultuurhuis (deels) om te vormen tot een zwemvijver met een strand. “Als laatste zwembad in de buurt heeft nu ook Zottegem beslist hogere tarieven toe te passen voor niet-inwoners. Zwemmen wordt meer en meer een elitesport”, motiveerde Vanrobaeys haar vraag.

Schepen De Vuyst was allesbehalve onder de indruk. “In overleg met de vissers en natuurverenigingen hebben we als gemeente net werk gemaakt van het herinrichten van de visvijver en het verstevigen van de door karpers ondergraven oevers. Iedereen was het daar mee eens en niemand heeft ooit iets anders geopperd”, reageerde die. Hij noemde het voorstel ‘ridicuul’ en wees er ook op dat het uitbaten van een zwemvijver naast de inrichting ook heel wat veiligheidsmaatregelen en -personeel vraagt.

Karpervirus

“Daarnaast zorgt het karpervirus dat momenteel aanwezig is in de vijver dat zwemmen hier momenteel absoluut af te raden is.” Schepen De Vuyst vond ook nog een medestander op de oppositiebanken. Gemeenteraadslid Guy Van Londersele (Vlaams Belang) reageerde eveneens scherp. “Ik begrijp niet dat dergelijk voorstel van de fractie sp.a/Groen komt. Het zou onverantwoord zijn het beetje natuur dat hier nog rest hiervoor te vernietigen.”

Om een oplossing te bieden aan het steeds duurder worden van zwembeurten in de omliggende gemeenten waar wel infrastructuur voorhanden is, herhaalde Vanrobaeys een voorstel dat ze eerder al tevergeefs deed omtrent het invoeren van zwemcheques voor inwoners. “Dergelijk systeem zou zwemmen voor iedereen betaalbaar moeten houden.”

Het voorstel werd dit keer niet meteen op basis van praktische en organisatorische bezwaren afgeschoten door burgemeester Hugo De Waele (CD&V). “We zijn nog bezig met de opmaak van ons beleidsprogramma en de financiële gevolgen daarvan. Eens dat rond is, kunnen we bekijken wat mogelijk is”, hield hij de deur op een kier.