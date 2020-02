Ondanks herhaalde vraag van sp.a/Groen: geen zwemcheques of financiële tussenkomst voor zwemmen Koen Moreau

06 februari 2020

17u59 0 Erpe-Mere De gemeente Erpe-Mere wil niet investeren in het toegankelijker en goedkoper maken van zwemmen.

Gemeenteraadslid Anja Vanrobaeys van oppositiepartij sp.a blijft daar voor pleiten. “Recent sloot de gemeente Oosterzele een akkoord met de buren van Zottegem, waardoor hun inwoners daar voortaan eveneens tegen verlaagd tarief kunnen zwemmen. Erpe-Mere zou iets gelijkaardig moeten bekijken”, stelt de politica.

Sportschepen Tom Van Keymolen (CD&V) is echter niet overtuigd. “Onze inwoners gaan zwemmen in Aalst, Wetteren, Zottegem, Ninove en Merelbeke. Met al die gemeenten een akkoord afsluiten is niet mogelijk”, aldus de man. Hij becijferde ook dat het voordeeltarief in de meeste zwembaden beperkt is. “In Aalst, Wetteren, Ninove, Merelbeke en Zottegem betalen niet-inwoners amper een euro meer. Rekening houdend met onze lage belastingen lijkt me dat niet onoverkomenlijk.”

