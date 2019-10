Olivier Naesen te gast in Sint-Franciscusschool Koen Moreau

01 oktober 2019

18u01 2 Erpe-Mere De leerlingen van het vijfde en zesde van de Sint-Franciscusschool van Erondegem kregen dinsdag wielrenner Olivier Naesen op bezoek.

Die - bijna dorpsgenoot - vertelde in het kader van de projectweken ‘sport en spel’ over het leven als profrenner, de vele trainingsuren en -kilometers. “Dit jaar heeft Olivier al 30.000 kilometer in de benen”, weet juf Marijke. Naesen bracht zijn superlichte fiets, schoenen, koerstruitjes en Belgische trui van 2017 en de WK-trui van vorige zondag in Yorkshire mee. De leerlingen mochten ook proeven van energierepen en gels.