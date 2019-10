Oliver Naesen te gast in Sint-Franciscusschool Koen Moreau

18u01 3 Erpe-Mere De leerlingen van het vijfde en zesde van de Sint-Franciscusschool van Erondegem kregen dinsdag wielrenner Oliver Naesen op bezoek.

Die - bijna dorpsgenoot - vertelde in het kader van de projectweken ‘sport en spel’ over het leven als profrenner, de vele trainingsuren en -kilometers. “Dit jaar heeft Oliver al 30.000 kilometer in de benen”, weet juf Marijke. Naesen bracht zijn superlichte fiets, schoenen, koerstruitjes en Belgische trui van 2017 en de trui die hij vorige zondag tijdens het WK in Yorkshire droeg. De leerlingen mochten ook proeven van energierepen en gels.