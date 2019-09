Olé, olé, olé... vier dit weekend met Chiro Klim-Op de 30ste verjaardag mee Koen Moreau

26 september 2019

20u15 2 Erpe-Mere De Chiromeisjes van Klim-Op Aaigem zorgen op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 september voor een aardig programma ter gelegenheid van hun 30-jarig bestaan.

Starten gebeurt vrijdagavond om 17 uur met Musée Jubilé. Dat wordt gecombineerd met een - hopelijk overdekt - ‘Afterwork Terras’ en ‘Olé Mangé’-pastabar. Voor de dorstigen is er van 20.30 tot 22 uur een bierpong. Aansluitend start de ‘Olé Jubilé’-fuif.

Zaterdagnamiddag is er van 14 tot 17 uur een kubb-tornooi en ‘Olé, fiets je mee’-fietstochten van 15 en 25 kilometer. Van 17 tot 2.30 uur zorgt de Chiro onder de titel ‘Olé Santé’ voor live optredens, een zware bierenavond en foodtrucks.

Nog meer feest op zondag van 10 tot 12 uur met ‘Olé dans je mee’-volksdans en ‘Olé pistolé’-brunch. Voor het kubbtornooi en de bierpong dien je vooraf in te schrijven. Dat kan via de eventpagina ‘Olé Jubilé - 30 jaar Chiro Klim Op Feestweekend’ op Facebook. Daar vind je ook nog meer info over het feestweekend.

Alle activiteiten vinden plaats in en aan het nieuw lokaal langs de Langemunt voor het voetbalplein van SK Aaigem .