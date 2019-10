OKRA viert 60ste verjaardag met gezelschap uit Tirol Koen Moreau

17u37 0 Erpe-Mere Een delegatie Oostenrijkers uit Tirol vormden de eregasten op de feestelijkheden ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Okra Mere.

Na een plechtige ontvangst op het gemeentehuis volgde nog een eucharistieviering, receptie, feestmaal en optreden door de gasten uit Tirol. Daarmee werd de unieke band van Okra Mere met de familie Kapeller nog eens extra in de verf gezet.

“Sinds 2004 zijn we onafgebroken elk jaar met 65 à 70 personen naar het hotel geweest en ook burgemeester Hugo De Waele (CD&V) is er tijdens de winter een vaste gast”, weet huidig voorzitter Lilianne Slagmulder. Zij staat sinds 2003 aan het roer van de vereniging die zich eerst als KWB en nu als Okra inzet voor 55-plussers met fietsen, dansen, wandelen, koken, Nordic walking, zangkoor, kaarting, petanque en info over pensioenen, wonen, mobiliteit en vele andere ontwerpen.

“Veel daarvan is te danken aan Lea De Man, van wie ik het voorzitterschap overnam en voorgangers Rene De Knibber die de eerste twintig jaar voor zijn rekening nam, Albert Flobert, Edgard Flobert, Octaaf De Groot en André Van de Voorde.”