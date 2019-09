Oeps foutje... Motorrondrit stuurt honderden deelnemers door landbouwweg verboden voor gemotoriseerd verkeer Koen Moreau

08 september 2019

11u56 5 Erpe-Mere Door een foutje bij de parcoursopbouw van het 20ste Nazomertreffen van Motortoeristenclub The Sunriders in Erpe-Mere werden zaterdag en zondag per vergissing honderden motorrijders door de landelijke Visser en Hoolstraat gestuurd.

Die weg staat nochtans aangeduid als landbouwweg voorbehouden voor aangelanden, voetgangers, fietsers en ruiters. Om sluipverkeer te weren staat op de overgang van beide straten bovendien in het midden van de rijweg een paaltje. Die aanduidingen vielen de deelnemers, die komende vanuit de Beekstraat rechtsaf Visser werden in gestuurd, niet op. Niemand besefte een overtreding te begaan.

“En daardoor is het hier extreem gevaarlijk. Er wordt snel gereden en de zichtbaarheid is beperkt waardoor het echt uitkijken is”, aldus enkele buren die prompt het aan de kant gegooide paaltje terug plaatsten. Fietsers, wandelaars en lopers die zondagochtend hun gebruikelijke rustige traject opzochten waren evenmin tevreden. “Vandaag valt het hier serieus tegen”, mochten we meermaals optekenen.

Burgemeester Hugo De Waele (CD&V) was evenmin op de hoogte van het parcours en ook van een tijdelijk politiereglement bleek geen sprake. De politie werd gecontacteerd, maar die hoefden niet op te treden. Zodra de organisatoren hun fout beseften, werd het parcours bijgestuurd.