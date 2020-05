OCMW verkoopt 18 are landbouwgrond via online platform: startprijs 6.675 euro Koen Moreau

04 mei 2020

18u58 2 Erpe-Mere Het OCMW van Erpe-Mere verkoopt een perceel landbouwgrond langsheen het fietspad en spoorlijn L82 in Mere.

Die verkoop gebeurt via het online platform fed-net.org. De prijs van het perceel van 17,82 are in de omgeving van de kruising van Hollandstraat, Koutergatstraat en spoorlijn werd ingesteld op 6.675 euro.

Meer info en bieden: www.FED-net.org