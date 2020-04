Nog geen definitieve beslissing over annulering Zomerconcerten Koen Moreau

16 april 2020

14u17 0 Erpe-Mere De kans dat er dit jaar Zomerconcerten plaatsvinden op het domein Steenberg in Erpe-Mere lijkt minimaal na het verbod op massa-evenementen tot eind augustus omwille van de coronacrisis.

Toch is de definitieve beslissing nog niet gevallen. “We houden er rekening mee dat deze editie niet kan plaatsvinden, maar wachten voor een definitieve beslissing op duidelijke richtlijnen over wat een massa-evenement is alsook op het officiële standpunt van het gemeentebestuur omtrent zomerevenementen”, reageert organisator Peter D’Herde.

Geen achterpoortjes

Sleutelen aan de formule om met een kleinere editie toch aan eventuele richtlijnen te voldoen, willen de Zomerconcerten niet doen. “Bedoeling is om onze vertrouwde formule te handhaven en daarop zullen we niet inleveren. Eventuele achterpoortjes zullen we in elk geval niet zoeken. Indien de concerten niet kunnen plaatsvinden is dat jammer, maar begrijpen we dat.”

Een definitieve beslissing valt pas volgende week. “Indien - en die kans is reëel - deze fantastische editie geannuleerd wordt, zullen we moeten kijken wat we volgend jaar kunnen doen. Wij doen graag verder, maar qua eventuele sponsoring zal het natuurlijk nog afwachten blijven.”