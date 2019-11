Nog eentje er bij: nu ook bloemenautomaat om je vrouw of lief op elk uur van de dag te verrassen Koen Moreau

06 november 2019

18u12 16 Erpe-Mere De ondernemers van Erpe-Mere zijn bijzonder innovatief. Nadat eerder een aardappelautomaat, vleesautomaat, apotheekautomaat en maaltijdautomaat in het straatbeeld verscheen, staat nu op het dorp van Mere een bloemenautomaat. Eerder deze week dook ook een pakjesautomaat op en er zijn plannen voor een groenten- en fruitautomaat.

Meest opvallende nieuwkomer is de bloemenautomaat voor de deur van bloemenzaak Acanthus op het dorp van Mere. “We speelden al een tijdje met het idee en onze sluitingsweek in aanloop naar onze kerst- en winterdagen dit weekend was het ideale moment om onze klanten toch te kunnen bedienen”, vertelt Steven Van Hecke van Acanthus. Aan het aantal lege vakken te zien een succes.

“In onze automaat passen 24 verschillende stukken en dat gaat van bloemstukken, over decoratiemateriaal tot boeketten met snijbloemen.” In tegenstelling tot een broodautomaat kan je de vakken in de bloemenautomaat zelf laten draaien. “Op die manier kies je zelf uit alles wat in de automaat steekt.”

Blijven plakken

De bloemenautomaat is dan ook fors duurder dan de doorsnee voedingsautomaten. “Er zit koeling en verwarming in. Daarnaast wordt ook de vochtigheidsgraad in de gaten gehouden zodat de bloemen steeds fris blijven.” De openingsuren van de winkel blijven ongewijzigd. “We willen vooral een extra dienst aanbieden tijdens onze sluitingsuren of op heel drukke momenten in de winkel.”

Wie blijft plakken op café, kan het meteen thuis goed maken met een bosje bloemen uit onze automaat Steven Van Hecke

Aankopen betaal je gewoon met contant geld of de bankkaart. “En wie deze week onze automaat test, ontvangt nog een waardebon van 5 euro voor een aankoop in onze winkel.” Door de nieuwe automaat heb je voortaan geen enkel excuus meer om je vrouw of lief niet meer te verrassen. “Klopt, maar als je blijft plakken kan je ook meteen thuis verschijnen met bloemen om het goed te maken”, lacht Steven.

Pakjesautomaat

De bloemenautomaat is overigens niet de enige nieuwe automaat in Erpe-Mere. Sinds deze week staat op de parking van de Carrefour langs de Oudenaardsesteenweg ook een pakjesautomaat van Cubee. In die automaat kan je 24 uur op 24 pakjes ophalen en versturen via bpost, GLS en DHL. Eerder doken die automaten ook al op in Aalst, Denderleeuw en Wetteren.

Er zijn overigens nog meer automaten op komst. Aan het prachtig verlichte kersthuis langs Hazelbeek in Aaigem van groenten- en fruitzaak Minoodt komen binnenkort automaten waarin vers grondwitloof, aardappelen, prei, pompoenen en andere groenten en fruit te vinden zullen zijn.