Nog een ‘automaat’ erbij: Milan (14) verkoopt dagverse eitjes van zijn kippen in zelfgemaakte eierautomaat Koen Moreau

29 januari 2020

20u36 4 Erpe-Mere De 14-jarige Milan De Craecker bezorgde Erpe-Mere deze week alweer een nieuw type automaat. In alle eenvoud timmerde de knaap een bak en een bord aan de gevel van zijn huis om de gigantische eierproductie van zijn kippen kwijt te raken.

De student in het derde jaar Plant-, dier- en milieutechnieken aan de Tuinbouwschool in Melle is een enorm dierenliefhebber. “Ik ben dagelijks in de weer met de verzorging van mijn paard, kalkoenen, konijnen, geitjes, varken, eenden, parelhoenen en mijn kippen”, vertelt hij.

Die kippen, een 30-tal vrij rondlopende exemplaren, zijn favoriet. “Liefst van al zou ik later aan de slag gaan als kippenboer gecombineerd met een job als tuinaanlegger”, licht hij zijn toekomstplannen toe. Zo ver is het nog niet, maar intussen kweekt de jongeman met zowat alle dieren die hij heeft.

Vorig jaar legden mijn kippen 2.041 eitjes. Veel te veel om uit te delen aan familie, vrienden en buren. Milan De Craecker

Daarnaast oogst hij alle dagen een gigantische vracht aan dagverse eieren. “Ik heb een 30-tal kippen en die waren vorig jaar goed voor 2.041 eitjes”, diept Milan in een mum van tijd op uit een notaboekje. Best veel dus. “De meeste eieren deelde ik uit aan familie, vrienden en buren.” Een nobel iets, maar onvoldoende.

“Ik bleef met eieren overzitten. Zonde.” Toen de jongen in de Essestraat in Papegem (Impe) recent de aardbeienautomaten van Erik van den Eeckhout zag, kreeg hij een ingeving. “Ik besloot een eigen automaat te timmeren waaruit mensen zelf een doosje van zes dagverse eieren kunnen rapen.” Om vers kippeneten te kunnen kopen, is in de houten bak ook een geldkoffertje gemonteerd.

“Een faire prijs is 1 euro voor een doosje met zes dagverse eieren. Met dat geld koop ik vers eten aan.” Als extra promotie maakte de jongen reclame op de immense populaire Facebookpagina ‘Ge zei van Eirp-Miejer as....’. Daarop kwamen nogal wat negatieve reacties. “Ik heb even getwijfeld alles offline te halen, maar gelukkig kwamen er ook veel positieve reacties. Scharreleitjes zijn dan ook echte natuurproducten”, promoot Milan.

Naast mijn eierautomaat wil ik dit jaar ook elke maand dertig eitjes laten uitbroeden bij pluimvee Schouppe in Haaltert. Milan De Craecker

Een echte ondernemer dus. “Maar omdat ik zoveel eieren heb, wil ik vanaf dit jaar ook elke maand dertig eieren laten uitbroeden bij pluimvee Schouppe in Haaltert.” Indien Milan die kuikentjes niet – al dan niet via een kuikentjes of kippenautomaat - verkoopt, riskeert hij wel met nog meer kippen en nog meer eieren over te blijven.

Iets dat voor de dieren geen slechte zaak zou zijn. De knaap legt zijn dieren absoluut in de watten. “En elke avond steek ik ze binnen zodat de vos ze niet te pakken krijgt.” Een erg lastige klus is dat niet. “Zodra ik ’s avonds aan hun hok kom, lopen mijn kippen allemaal naar binnen.” Daar zitten ze veilig tot Milan ze bij dageraad terug de vrijheid geeft om los te lopen, vrij te scharrelen en uiteraard… eitjes te leggen.

Met de eierautomaat voegt Milan overigens alweer een nieuw type automaat toe aan het al enorm diverse gamma automaten dat Erpe-Mere intussen telt. Met broodautomaten, aardappelautomaten, vleesautomaten, een apotheekautomaat, maaltijdautomaat, pakjesautomaat, bloemenautomaat en nu een eierautomaat vormen de acht dorpen van Erpe-Mere stilaan het mekka der automaten.

De eierautomaat van Milan is te vinden in de Kuilstraat 143 in Erondegem (Erpe-Mere).