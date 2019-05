Nieuwe zaakvoerder krijgt meteen dief over de vloer: inbraak in 2 minuten KOEN MOREAU

23 mei 2019

22u21 0 Erpe-Mere Amper 30 seconden om de deur open te breken en twee minuten om de kassa te vinden. Meer tijd had een inbreker woensdagmorgen niet nodig om zijn slag te slaan bij de firma Xtrent - Zorgeloos Feesten in de KMO-zone Evenbroekveld in Erpe.

“Op beelden van de bewakingscamera’s is te zien dat de dader iets voor half zeven ’s morgens rond het gebouw wandelt en nadien met een koevoet de deur forceert. Dat duurt amper 30 seconden. Twee minuten later is hij al terug buiten met de inhoud van onze kassa”, vertelt zaakvoerder Toon Keppens die de firma, gespecialiseerd in verhuur van feestmaterieel catering, in februari van dit jaar overnam. “Gelukkig komen onze activiteiten in deze drukke communieperiode niet in het gedrang en zullen we ook deze zomer zonder problemen overal onze engagementen qua tentenverhuur kunnen nakomen”, geeft die nog mee.