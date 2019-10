Nieuwe uitbaters en nieuwe naam voor frituur aan De Fijnen: “Het dik pak… en dat is geen loze belofte” Koen Moreau

16 oktober 2019

20u13 2 Erpe-Mere Inwoners van Bambrugge kunnen sinds deze week terug terecht in hun vertrouwde frituur aan kruispunt De Fijnen.

Vanessa De Groot uit Borsbeke zegde haar job als bediende vaarwel om haar droom waar te maken. “Ik heb altijd een frituur willen openhouden en grijp nu mijn kans”, lacht ze. Met de hulp van haar partner Stefaan Van Huffel zorgt ze voor ruime openingsuren en “heel dikke pakken”. Met uitzondering van maandag en zondag is de frituur alle middagen geopend van 12 tot 13.30 uur. ’s Avonds kan je er terecht van 17 tot 23 uur. “En op vrijdag, zaterdag en zondag blijven we open tot middernacht.” Sluitingsdag is maandag.