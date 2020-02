Nieuwe uitbater herdoopt café Komdalier tot Stalan 2.0: “Leuk dat de naam die wij in 1987 kozen hergebruikt wordt” Koen Moreau

13 februari 2020

06u43 0 Erpe-Mere Tussen Aalst en Zottegem was café Stalan op het stationsplein in Burst vanaf halfweg de jaren ’80 een gekend begrip. Dat Gregor De Beer (45) uit Ressegem het café nu vrijdag 14 februari heropent met als naam ‘Stalan 2.0’ vindt gewezen uitbaatster Erna Van Herreweghe (74) geweldig.

Na een korte periode als café Komdalier doet de naam Stalan opnieuw zijn intrede aan het station van Burst. Een keuze die Erna Van Herrweghe, haar man Nestor Van den Steen en hun kinderen Stephane, Alain en Anja erg fijn vinden. “Stalan werd als combinatie van de namen van onze kinderen bedacht door mijn man”, vertelt Erna.

Zij stond van half de jaren ’80 tot begin de jaren ’90 achter de toog van het populaire volkscafé. “In die jaren waren we een van de eerste cafés die sterke drank en cocktails schonken. Doordat we ook spaghetti en lekkere ijscoupes gaven, kregen we heel wat jong en oud volk over de vloer.” Dat zorgde voor een verandering na de voorgaande passage van ‘zwarte Mariette’.

Brandweercommandant

“De kinderen waren hier mee aan de slag en mijn man Nestor combineerde alles met zijn job bij de brandweer van Zaventem. Toen hij daar bevorderd werd tot brandweercommandant besloten we de zaak over te laten.” De komende jaren bleef (New) Stalan als begrip bestaan. Een begrip dat ook de nieuwe uitbater Gregor De Beer destijds vanuit Hillegem naar Burst lokte.

“Ik heb hier geweldige avonden en weekends beleefd. Het is dan ook met veel plezier dat ik hier het werk van Erna en Nestor verderzet”, vertelt hij. Iets wat de man overigens niet alleen zal doen. “De huurder is een keten die intussen ook al voor de uitbating zorgt van café Miranda in Aaigem, ’t Horlogeken in Kerksken, café ’t Eiland in Ressegem en mogelijk vanaf 1 april ook De Oude Brug in Borsbeke”, vertelt Gregor die het vaste gezicht wordt in Burst.

Thuiskomen

Daarbij krijgt hij onder meer hulp van Carine Van Cannegem. Zij groeide als dochter van café Station letterlijk op het stationsplein op. Voor haar wordt het dus eveneens thuiskomen. “Samen met haar en Feka willen we hier net als destijds jong en oud verwelkomen om iets te drinken, te babbelen, te dansen en zich te amuseren. Op termijn willen we ook kleine snacks voorzien.” Clubs zijn eveneens welkom. “Er komt zeker terug een dartsclub, maar er is nog plaats voor meer”, knipoogt Gregor.

De man wil duidelijk opnieuw leven in de brouwerij brengen in Burst. “We openen op vrijdag 14 februari om 16 uur en alle geliefden zijn uitgenodigd”, lacht hij. In eerste instantie zal de zaak zeven dagen op zeven vanaf 10 uur geopend zijn. Sluiten in de week gebeurt rond 23 à 24 uur. “Maar in het weekend hanteren we geen sluitingsuur.”