Nieuwe gemeenteschool klaar voor gebruik: vrijdag verhuis, zaterdag inrichten, zondag opening en maandag school KOEN MOREAU

30 augustus 2019

12u54 4 Erpe-Mere Het was vrijdag alle hens aan dek voor de verhuis naar de nieuwe gemeenteschool in Erondegem. Die bouw liep een jaar vertraging op en het was tot deze week bang afwachten of alle werken tijdig klaar raakten. “Het is jammer dat de werken zo stroef verliepen, maar we zijn vooral blij dat we terug zijn”, vertellen juffen Nathalie en Melissa van de onthaal- en eerste kleuterklas.

Eind goed al goed. Dat is het overheersende gevoel bij de talrijke leerkrachten die vrijdag deelnamen aan de verhuismarathon van de tijdelijke pop-upschool naast de school in Burst naar de nieuwe gemeenteschool in Erondegem. Onderwijsschepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V) is een tevreden man. “De laatste weken zijn hier wonderen gebeurd. Na het faillissement van de schilder kon bijna meteen een nieuwe firma aan de slag. De ververs leggen vrijdag en zaterdag de laatste hand aan de schilderwerken”. De technieken raakten allemaal net op tijd klaar.

“Noodverlichting en branddetectoren, maar ook de digitale schoolborden en de badgelezers aan de talrijke toegangsdeuren zijn allemaal operationeel”, aldus Van Vaerenbergh. De nieuwe school, kostprijs 2,6 miljoen euro, is een opvallend groot gebouw op een kleine grondoppervlakte. “Daardoor zijn er voortaan aparte lokalen voor godsdienst, zedenleer, een leraarskamer en een directielokaal.” Voor de bijna honderd leerlingen zijn er op het gelijkvloers drie ruime kleuterklassen en verschillende klaslokalen op het eerste en tweede verdiep.

In tegenstelling tot voorheen hebben we momenteel zelf een klaslokaal op overschot. Onderwijsschepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V)

“We hebben momenteel zelf een klaslokaal op overschot waardoor we 100% klaar zijn voor de toekomst.” In een afzonderlijke blok werden eetzaal en turnzaal ondergebracht. Beiden blijven wel gecombineerd. “Met een gordijn worden beide ruimtes van elkaar gescheiden, maar voor evenementen kunnen de ruimtes vlot worden samengevoegd.”

Het gebouw zelf is Bijna Energie Neutraal. “Er liggen zonnepanelen op het dak en er zijn batterijen om de overproductie van elektriciteit te stockeren. Verder worden verlichting en ventilatie automatisch gestuurd in functie van lichtinval en zuurstofgraad.” Tot slot is bijna elke lokaal uitgerust met zonnewering.

Onze nieuwe klas is superleuk en we zijn blij dat we terug zijn. Juffen Nathalie en Melissa

Juffen Nathalie en Melissa van de onthaal- en eerste kleuterklas zijn in de wolken met hun nieuwe onderkomen. “Qua oppervlakte zal de klas niet veel groter zijn, maar het is allemaal nieuw en er is meer lichtinval”, aldus juf Nathalie. Juf Melissa is dan weer in de wolken met de speeltuigen en groene speelruimtes op de speelplaats die vanuit haar klas te zien zijn. Beide dames zijn dan ook blij dat ze terug in Erondegem aan de slag kunnen.

De officiële opening van de school is zondagochtend 2 september om 11 uur. Voor die gelegenheid maakte de Heemkundige Kring van Erpe-mere een tentoonstelling over het gemeentelijke onderwijs in Erondegem en de geschiedenis het gebouw. De tentoonstelling bezoeken kan op zondag 1 september van 14 tot 17 uur na de opening en op zondag 10 september van 14 tot 17 uur ter gelegenheid van Open Monumentendag.