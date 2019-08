Nieuwe gemeenteschool bijna klaar na parcours vol hindernissen en tegenslagen KOEN MOREAU

26 augustus 2019

07u17 0 Erpe-Mere De nieuwbouw van gemeenteschool De Schatkist in Erondegem is bijna klaar. Een klein mirakel gezien de resem tegenslagen die de bouw kende. Onderwijsschepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V) hoopt dat het leed nu geleden is. “Voortaan steek ik een konijnenpoot in mijn zak”, vertelt hij.

Met een jaar vertraging mogen de leerlingen van gemeenteschool De Schatkist op maandag 2 september de tijdelijke containerklassen naast de school in Burst inruilen voor een gloednieuw en modern gebouw. Dat was hoognodig aangezien de oude jongensschool uit 1933 nogal gedateerd was. De operatie zou normaal een jaar duren, maar dat werden er uiteindelijk twee.

“De Schatkist was de voorbije maanden een beetje een nagel aan mijn doodskist”, aldus Van Vaerenbergh. Vooral het faillissement van bouwpromotor T-PALM uit Erpe-Mere veroorzaakte zware vertraging. Verschillende onderaannemers weigerden verder te werken en haalden een deel van hun materiaal weg. Een akkoord met medecontractant T-PALM Theux bracht gelukkig een oplossing waarna na enkele maanden opnieuw gewerkt werd op de werf.

Toch was het leed niet geleden. “Een waterlek trof de opslagplaats waar het schoolmateriaal tijdelijk was opgeslagen. Meteen na het bouwverlof vernamen we bovendien dat de aannemer verantwoordelijk voor de schilderwerker failliet was, maar als bij wonder stond er drie dagen later al een andere firma op de stellingen”, vertelt Van Vaerenbergh. De man is dan ook voorzichtig positief. “Ik durf geen beloftes meer doen, maar hoop net als iedereen dat onze school tegen de start van het schooljaar klaar is.”

Dat zou in principe moeten lukken en de meeste aannemers die nog aan de slag zijn bevestigen dat. Enkel de elektriciteitswerken en aansluitingen van branddetectoren en noodverlichting wordt krap. “De officiële opleveringsdatum is pas eind augustus. Tot dan is nog veel mogelijk”, reageert Van Vaerenbergh. Veel alternatieven zijn er nochtans niet om voor uitstel te kiezen. De tijdelijke containerschool naast de gemeenteschool van Burst werd al afgebroken en ook in Erondegem is de opvang-unit, van waar kinderen van en naar Burst werden gevoerd, al weggehaald.

“Desondanks zullen we de school pas laten opleveren als die klaar en veilig is voor gebruik”, houdt Van Vaerenbergh nog een slag om de arm. Gelukkig zijn alle tekenen gunstig en lijkt het er niet op dat de uitnodigingen die al op de bus gingen voor de officiële opening op 1 september nog moeten herroepen worden.