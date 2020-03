Nieuwe fietsuitdaging voor Tom Burms (32): 24 uur onafgebroken Alpe d’Huez opfietsen voor Kom op tegen Kanker Koen Moreau

05 maart 2020

01u30 41 Erpe-Mere Tom Burms (32) uit Sint-Lievens-Esse, die vorig jaar 10 (!) keer op rij virtueel Alpe d’Huez op reed, wil dat nu gedurende 24 uur doen in De Kantien van sporthal Steenberg in Erpe-Mere. “Op die manier zet ik mensen aan het sporten en steunen we Kom op tegen Kanker”, vertelt hij.

Bijna bovennatuurlijke sportieve uitdagingen worden stilaan het handelsmerk van de uit Bambrugge afkomstige Tom Burms. In 2018 fietste hij 24 uur onafgebroken om geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker, in 2019 overtrof hij de ‘Mount Everest Challenge’ door 10 (!) keer Alpe d’Huez te beklimmen. Toen had hij na 12,5 uren trappen 124 kilometer en 12.110 hoogtemeters in de benen. “En dit jaar wil ik beide uitdagingen combineren”, vertelt hij.

Traag fietsen

Geen eenvoudige klus. “Gelukkig heb ik veel getraind en staat er nu geen druk op. Ik kan aan het tempo rijden dat ik zelf kies, maar het wordt zwaar en ik durf niet garanderen dat ik niet tegen mijn limiet zal botsen.” Het fietsen gebeurt via het virtueel systeem Zwift gekoppeld aan een fiets op rollen. “En ik heb sinds vorig jaar Alpe d’Huez nog geen enkele keer beklommen. Als compensatie zal ik hem nu genoeg doen”, knipoogt Tom.

Ook 24 u lopen

De man is overigens niet de enige sportieveling. “Ik krijg gezelschap van vrienden en kennissen die periodes met me mee fietsen en uit solidariteit zullen acht teamleden ook 24 uur lopen of wandelen op de Finse piste.” Met al die sportieve acties willen Tom en zijn vrienden geld in zamelen voor hun deelname aan de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Daarbij moet elk team opgeteld 1.000 kilometer fietsen. “Het inschrijvingsgeld voor onze twee teams bedraagt 11.500 euro en dat is toch niet niks.”

Geen idee of en wat ik volgend jaar ga doen. Misschien 24 uur de vijver van Steenberg overzwemmen? Tom Burms

Etmaal lang plaatjes

Supporteren en deelnemen kan vanaf vrijdagavond 20 uur. “We starten met het lopen en een uurtje later, om 21 uur, kruip ik de fiets op zodat iedereen in De Kantien kan zijn op het moment dat ik de 24 uur haal.” Muziek is evenmin een probleem. Tim Vandendoren, gewezen uitbater van het overgelaten café Komdalier aan het station van Burst, draait tijdens beide uitdagingen een etmaal lang plaatjes op verzoek.

Zwemmen

Of Tom volgend jaar opnieuw sportief de strijd aangaat, is nog niet zeker. “Vorig jaar dacht ik al dat het de allerlaatste keer was en nu denk ik dat opnieuw. Maar zeg nooit nooit. Misschien kan ik volgende keer de vijver van Steenberg overzwemmen”, lacht Tom. Nu staat echter 24 uur Alpe d’Huez opfietsen op het programma.

Startschot wordt vrijdagavond om 20 uur in De Kantien van sporthal Steenberg gegeven. Aanmoedigen voor de laatste meters en feesten na voltooien hopelijk zaterdagavond om 21 uur.

De actie steunen, kan door een vrij te kiezen bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE18 1430 6883 7365 met als mededeling: ‘24u steenberg’ en uw naam. Kom vervolgens eventueel langs tijdens de 24 uur en voeg u toe aan de groep die op dat moment aan het lopen/wandelen is of koop (meerdere) snoepzakjes voor de prijs van 5 euro per stuk.