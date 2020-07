Nieuwe coronamaatregelen in Erpe-Mere: dit jaar geen kermissen meer, evenementen verboden tot eind september Koen Moreau

28 juli 2020

18u29 8 Erpe-Mere Een nieuw burgemeestersbesluit van dinsdag 28 juli maakt duidelijk welke extra coronamaatregelen de gemeente Erpe-Mere neemt.

Concreet worden alle publiek toegankelijke evenementen tot eind september verboden. Kermissen worden dit jaar niet meer georganiseerd. Sportwedstrijden mogen plaats vinden volgens de geldende regelgeving maar zonder randevenementen en eetfestijnen zijn enkel toegelaten in de vorm van een veilig afhaalsysteem. De sporthallen van Erpe-Mere blijven, in tegenstelling tot die in buurgemeente Haaltert, wel open.

Aan de verplichting om op het gehele grondgebied van de politiezone Erpe-Mere/Lede een mondmasker te dragen wordt niet geraakt. In Ninove - waar een identieke verplichting is - werd wandelen intussen vrijgesteld en ook buurgemeente Haaltert voerde intussen die aanpassing door. De buren van Herzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem beslisten net eveneens om alle evenementen tot eind september te annuleren, maar een algemene mondmaskerplicht voeren ze niet in.

“We vinden dat je buiten moet kunnen ademen. Daarom kiezen we er niet voor om mondmaskers te verplichten in al onze straten. We vragen wel aan iedereen die op ons grondgebied komt om te allen tijde een mondmasker bij zich te hebben en dat te dragen op plaatsen waar zij zelf vinden dat een veilige afstand niet bewaard kan worden ”, aldus burgemeester Lieven Latoir (NH) van Sint-Lievens-Houtem.

Burgemeester Hugo De Waele (CD&V) van Erpe-Mere past zijn reglement niet aan. “We kiezen voor een duidelijke regel die geen ruimte laat voor discussie. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de politie in landbouwwegen op de loer gaat liggen, maar ook op drukke plaatsen kan je wandelen en dan is er de discussie wat druk is of wat wandelen is.” De Waele betreurt de heisa rond de regel. “Mensen vergeten blijkbaar dat in ons land intussen 10.000 mensen overleden aan Corona. Een mondmaskers dragen om jezelf en anderen te beschermen is uiteindelijk een kleine moeite”, besluit de man.