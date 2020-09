Nieuw telefoonnummer voor politie Erpe-Mere/Lede Koen Moreau

13 september 2020

15u26 0 Erpe-Mere/Lede De verhuis van de politiezone Erpe-Mere/Lede naar het nieuwe politiecommissariaat langs de Hoogstraat op de grens van Lede met Erpe brengt ook een nieuw telefoonnummer met zich mee.

Inwoners van Erpe-Mere en Lede wijzigen in hun telefoonboek en/of gsm-toestel dan ook best het oude nummer 053/60.64.64 naar 053/60.18.18. Voor dringende interventies bel je op elk moment van de dag het noodnummer ‘101’. Een afspraak, ook voor aangiftes van bijvoorbeeld diefstal of verlies, maak je bij voorkeur online via www.erpemerelede.be.



