Nieuw participatiemoment voor TUIN9420-project tegenover jeugdhuis Dido Koen Moreau

17 oktober 2019

18u18 0 Erpe-Mere De initiatiefnemers van TUIN9420 in Erpe nodigen op maandagavond 21 oktober alle geïnteresseerden uit om mee te denken aan de invulling van deze volks- en buurttuin.

“Zelf denken we onder andere aan moestuintjes, speelnatuur en een bloemenweide, maar er is nog veel meer mogelijk”, meent Ellen Elaut. Om die reden is er een nu maandagavond 21 oktober om 19.30 uur een inspraakmoment in jeugdhuis Dido langs de Oude Heerbaan in Erpe.

Alle buren, verenigingen, inwoners van Erpe-Mere en geïnteresseerden zijn welkom om samen na te denken over de inrichting van TUIN9420. “Waar heb jij nood aan? Wat zijn de wensen van jouw vereniging? Of wat verwachten je (klein- ) kinderen, je lief, je oma of je zus in een rolwagen van TUIN9420? Wil je zelf de handen uit de mouwen steken? Welke talenten of expertise kan jij inzetten?”, zijn maar enkele van de vragen die je maandagavond mag beantwoorden.

“Dit wordt hét moment waarop jouw dromen voor de tuin worden verzameld en gecombineerd, waar nieuwe ideeën ontstaan en andere worden geperfectioneerd. Op die manier willen we er voor zorgen dat de tuin van ons én van jou wordt.”