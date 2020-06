Nieuw heropgestarte jeugdwerking KFCO Burst gaat tweede seizoen in met opstartdag: “Voetballertjes nog steeds welkom” Koen Moreau

18 juni 2020

08u02 34 Burst Het tweede seizoen van de na vijftien jaar Het tweede seizoen van de na vijftien jaar opnieuw opgestarte jeugdwerking bij voetbalclub KFC Olympic Burst wordt op zaterdag 27 juni afgetrapt.

“We starten met een initiatiedag waar kinderen geboren van 2013 tot 2016 vrijblijvend mogen proberen”, vertelt Andy van Laethem. Bedoeling is te starten met minstens een U6 en U7-ploeg. “Maar uiteraard hopen we op een grote opkomst en interesse tijdens onze initiatiedag zodat we nog extra ploegjes kunnen maken.”

Kennis maken kan op zaterdag 27 juni om 14 uur op het voetbalplein van KFC Olympic Burst aan de Oudendijk in Burst. Inschrijven en meer info via andyvanlaethem@hotmail.com of yannickderouck@hotmail.com.