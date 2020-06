Nieuw familiecafé De Pastorie Burst opent op 10 juni: “We staan te popelen om er in te vliegen” Koen Moreau

05 juni 2020

16u05 0 Burst Het groen licht van de veiligheidsraad voor de heropening van cafés, bars en restaurants op 8 juni is bijzonder goed nieuws voor Tamara Devos, Eli De Vuyst, Sarah Van Geyt en Luc Van Geyt. Zij kunnen eindelijk de deuren openen voor een gloednieuw familiecafé in de vroegere pastorie van Burst.

“We stonden al een heel tijd te popelen om er in te vliegen en eindelijk is het zo ver”, vertelt Sarah Van Geyt. Zelf blijft ze aan de slag als juf in de gemeentescholen van Borsbeke en Herzele, maar waar nodig en mogelijk springt ze haar man Eli De Vuyst bij.

“Ik droomde al lange tijd om iets in de horeca te doen en toen de pastorie hier te koop kwam, zagen we de kans”, vertelt de man. Hij zegde zijn job als ambtenaar op en vond met Tamara Devos, partner van Sarah’s vader Luc, de ideale kok. Zij wisselt het stuur van haar bus voor de fornuizen van de pastorie.

Streekeigen producten en bieren

“Want we willen hier naast tal van streekeigen producten en bieren ook ijsjes, pannenkoeken, taart, tapas, spaghetti en croque monsieurs voor de kleine honger aanbieden.” Dat de zaak een echt familiecafé wordt, is meteen duidelijk. De verschillende ruimtes maken de zaak overigens heel gezellig. “We verwelkomen gezinnen met kleine en grote kinderen, hebben een speelhoek en in de tuin komt nog een speeltuin.”

Verschillende ruimtes en ruim terras

De coronatijden zorgen wel voor een eigenaardige start. “In principe hebben we binnen plaats voor 50 personen.” Dat aantal moet nu verplicht naar beneden. “Gelukkig hebben we op het gras voor de pastorie nog heel wat plek voor een uitgebreid en verspreid terras, maar wellicht starten we wel met een beperkte kaart.

De Pastorie, Kerkstraat 4 Burst. Vanaf woensdag 10juni. Maandag en dinsdag gesloten. Andere dagen open van 10 tot 20 uur en op vrijdag en zaterdag tot 22 uur.