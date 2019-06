Nieuw Cultuurhuis zoekt inhoud via verenigingen en handelaars KOEN MOREAU

09 juni 2019

10u28 0 Erpe-Mere De deuren van het nieuwe Cultuurhuis van Erpe-Mere openen ten vroegste in het voorjaar van 2020, maar desondanks lanceert de gemeente al een derde zoektocht.

Na een wedstrijd voor de naam en een wedstrijd voor een kunstwerk wordt nu een ‘cultuurcafé’ gehouden met mensen uit het middenveld en handelaars. “Aan de hand van ideeëntafels willen we ook die doelgroep bevragen naar mogelijke samenwerkingen met ons cultuurhuis”, luidt het. Verenigingen, zelfstandigen, ondernemers en handelaars die mee willen werken aan ‘Cultuurhuis zoekt inhoud’ op maandag 17 juni om 19 uur in de raadzaal van het gemeentelijk administratief centrum Steenberg, kunnen dat laten weten aan de cultuurdienst via cultuurhuis@erpe-mere.be. Om praktische redenen wordt gevraagd zo snel mogelijk, en liefst voor 10 juni, in te schrijven.