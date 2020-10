Nieuw aanstormend raptalent ‘Dissiplin’ gaat ‘Gewoon Ruben’ achterna: “Mijn songs zijn iets commerciëler maar ook ik vertel over mezelf” Koen Moreau

12 oktober 2020

07u40 36 Mere Rapper Kevin De Saedeleer (25) uit de wijk Groendal in Mere staat op de rand van de doorbraak. Na jaren muziek maken bij het intussen uitgedoofde Libertine music label in Herzele, gaat de talentvolle rapper nu voluit voor een solocarrière. Daarmee gaat hij de Rapper Kevin De Saedeleer (25) uit de wijk Groendal in Mere staat op de rand van de doorbraak. Na jaren muziek maken bij het intussen uitgedoofde Libertine music label in Herzele, gaat de talentvolle rapper nu voluit voor een solocarrière. Daarmee gaat hij de veel te vroeg gestorven rapper Gewoon Ruben achterna.

“Het coronavirus speelt me wel wat parten, al blijkt mijn eerste song ‘Waarom’ – nochtans geschreven voor de eerste uitbraak – profetisch te zijn geweest”, vertelt de 25-jarige supervisor bij Vpk Packaging in Erembodegem. De videoclip, achteraf pas gemaakt door Kevin zelf, werd bijgevolg licht ‘corona’-gekleurd. “De gelijkenis was te opvallend om te laten liggen”, knipoogt de zanger die niet langer als ‘Blue’, maar wel als ‘Dissiplin’ een nieuwe start maakt. “Een naam die beter bij me past en beter vertelt wie en hoe ik ben.”

Op mijn twaalfde deed ik op een bankje aan het pleintje freestyle. Dat trok op niet veel, maar het was wel leuk. Kevin De Saedeleer

Muziek is dan ook al jaren een bezigheid. “En dat vraagt behoorlijk wat discipline. Ik ben al sinds mijn 12 jaar met muziek bezig en rapte als jonge snaak freestyle – zeer slecht moet ik toegeven – op het bankje van het pleintje achter de Sint-Bavosporthal in Mere.” Puur amusement, maar toch ook duidelijk een mooie opwarmer voor later. “Ik heb altijd graag naar Nederlandstalige rap uit Nederland geluisterd en dat kan je ook vandaag horen in mijn nummers.”

Persoonlijk

Die nummers zijn uit het hart geschreven. “Ik probeer steeds iets persoonlijk in mijn nummers te steken. Zo zing ik in het nummer ‘We staan op’ over mijn nieuwe start en verwijs ik naar de genetische via mijn vader doorgegeven liefde voor muziek.” Vader Kris is evenmin een onbekende in de muziekscene. “Hij had jarenlang Studio21 in Nieuwerkerken en rockte onder meer bij de Blue Gang.” In zijn nummer geeft Kevin ook andere zaken prijs over het opgroeien bij zijn vader. “Niet alles was even leuk, maar het was wat het was.”

De liefde voor muziek heb ik van mijn vader, maar zijn rock heb ik vervangen door rap, hiphop en elektronische muziek Kevin De Saedeleer

De stijl van zijn vader of iemand in het bijzonder na-apen doet De Saedeleer niet. “Jongeren zijn minder ‘into rock’, maar luisteren vandaag eerder rap, hiphop en elektronische muziek. Dat is ook meer mijn ding.” Bij elk nummer maakte de jonge rapper een eigen stijlvolle videoclip. “De meeste beelden zijn dichtbij geschoten. Zo filmden we op de onderste verdieping van de parking op de Hopmarkt in Aalst, in de velden aan de brug van Edixvelde en aan een benzinestation langs de Ninoofsesteenweg in Erembodegem.”

Op de doorbraak is het nog even wachten. “Door het coronavirus zijn er nu geen optredens, waardoor het moeilijk is om op te vallen. Hopelijk verandert dat als corona ooit gedaan is, maar voorlopig zet ik volop in op social media door mijn nummers en clips te releasen via YouTube en reclame te maken op Facebook en Instagram.” Volgende nummers zijn overigens in aantocht. De kanalen van ‘Dissiplin’ - met dubbele ‘s’ - volgen is dus absoluut aan te raden.

