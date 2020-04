Niemand lijkt het echt te weten: anjerkot, bloemenautomaat en kippenkraam opnieuw open Koen Moreau

01 april 2020

18u42 8 Erpe-Mere Vijf dagen nadat de politie zowel het Anjerkot aan Anjers De Nijs, de automaat van bloemenzaak Acanthus als het kippenkraam sloot, mochten deze allen opnieuw openen.

De politie kwam terug op haar beslissing. De betrokken handelaars kregen te horen dat er een misverstand was aangaande de correcte toepassing van de coronaregelgeving. Daardoor zijn de maatregelen in Erpe-Mere en Lede opnieuw identiek aan die van de rest van het land. “We zijn blij dat er eindelijk duidelijkheid is”, reageren de betrokken handelaars.

Wel belangrijk om weten: een verplaatsing om bloemen en planten aan te kopen is in principe niet-essentieel en bijgevolg verboden. Het te koop aanbieden van bloemen en planten via een automaat of kraam is wel toegelaten.