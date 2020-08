Natuurpunt wandelt door Erondegem Koen Moreau

06 augustus 2020

11u43 3 Erondegem Op zondag 9 augustus kan je bos, kouters en omgeving van de spoorwegberm in Erondegem op een andere manier ontdekken tijdens een landschapswandeling georganiseerd door Natuurpunt.

Vertrek om 14.30 uur aan de kerk van Erondegem. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht via natuurpunt.erpemere@gmail.com of 0487/10.79.54. Mondmasker verplicht vanaf 12 jaar.