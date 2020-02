Nationaal Frisbee-team ‘Belgian Ultimate’ kiest Steenberg als trainingslocatie voor WK Koen Moreau

09 februari 2020

11u42 0 Erpe-Mere De centrale ligging van de gemeente Erpe-Mere zorgt er voor dat de spelers van het nationaal Frisbee-team de komende maanden hun trainingen afleggen op het kunstgrasterrein op het domein Steenberg.

“We zochten een centrale locatie tussen Gent en Brussel en met de E40 vlakbij is deze infrastructuur ronduit perfect”, vertelt teammanager Boris Van Loock. De man nam contact op met de sportdienst van de gemeente en regelde dat het nationaal Frisbee-team ‘Belgian Ultimate’ elke maand een zondagvoormiddag aan de slag is op Steenberg.

Erkende Olympische sport

Die trainingen van deze vrij ongekende sport zijn best opvallend. “Onze sport is dan ook net iets anders dan op het strand een frisbee naar elkaar of je hond gooien”, knipoogt de man. “Frisbee wordt – zonder scheidsrechters - gespeeld in teams van 7 tegen 7 en is een beetje een kruising van rugby en hockey.” Doel is de schijf, zonder dat die onderweg de grond raakt, in het doelgebied te laten vangen door een speler. “En net zoals bij basketbal mag je met de schijf in de hand niet lopen en moet je pivoteren. Doorgooien van de schijf moet binnen de 10 seconden gebeuren.”

Twee wedstrijden per dag

Een wedstrijd eindigt zodra een ploeg vijftien punten haalt of 100 minuten verstreken zijn. “En dat kan vrij lang duren. Gelukkig mag een team tot 27 spelers bevatten en mag je onbeperkt wisselen.” Een team van twintig lijkt veel, maar is noodzakelijk. “Het is een heel intensieve sport die qua bewegingen vergelijkbaar is met tennis. Bovendien spelen we op het WK in juli waarvoor we nu trainen ongeveer tien wedstrijden op zes dagen. Sommige dagen zijn dat er dus twee. Van drie dagen rust zoals bij andere sporten is voor ons geen sprake.”

Wie wil zien hoe frisbee er aan toe gaat, kan komen kijken naar de trainingen op Steenberg. Die zijn er al zeker op zondagen 29 maart, 19 april, 31 mei, 7 juni en 28 juni. “Daarnaast zijn we een van de snelst groeiende sporten en tellen we momenteel in België een 2.000 spelers verdeeld over een 30-tal clubs in de meeste steden.” Meer over Belgian Ultimate en de clubs op www.belgianultimate.be.

