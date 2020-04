Nachtelijke crash tegen verkeerslicht aan De Fijne tijdens niet-essentiële verplaatsing Koen Moreau

12 april 2020

02u47 0 Erpe-Mere Op het kruispunt van de Oudenaardsesteenweg met de Sint-Annastraat in Bambrugge werd zondagmorgen iets na 1 uur een verkeerslicht uitgereden.

Een auto die met een onaangepaste snelheid rechts de straat richting Bambruggedorp wou indraaien, ging uit de bocht en ramde het verkeerslicht aan de parking van De Fijne. Dat werd enkele meters weggekatapulteerd. De inzittenden, twee broers die niet op hetzelfde adres wonen, raakten niet gewond.

De mannen bleken op terugweg te zijn na een bezoek bij een neef. Een niet toegelaten bezoek en een niet-essentiële verplaatsing in het kader van de corona-maatregelen. Of de chauffeur ook onder invloed was, is niet duidelijk. De agenten konden in elk geval niet lachen met de fratsen van het duo. Wordt zonder twijfel vervolgd.

