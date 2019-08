Na 'Zorgeloos feesten' nu ook 'Zorgeloos eten' afhalen uit maaltijdautomaat KOEN MOREAU

31 augustus 2019

20u41 0 Erpe-Mere De Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere heeft er sinds dit weekend een troef bij. Aan het Power-benzinestations vlakbij de oprit richting Brussel vind je voortaan een maaltijdautomaat.

Toon Keppens en Dominique De Bondt van de traiteurdienst ‘Zorgeloos Feesten’ beantwoorden daarmee aan de vraag om ook in de week lekkere verse maaltijden te verkopen. “We hebben er even over nagedacht en uiteindelijk gekozen voor een praktische oplossing”, vertellen ze. Verse slaatjes, sauzen, diverse basismenu’s, soep, gezonde smaakmakers en thuis bereide ijsthee zijn daardoor makkelijk uit de muur te halen.

“We werken met porties voor een persoon van 450 à 550 gram en weekmenu’s waardoor het aanbod voortdurend wijzigt.” Deze week wordt gestart met een ruim aanbod slaatjes, Thai kip met wortel, bloemkool met appel met geroosterde kikkererwten, roasted salade met rosbief en Caesar salad met gegrilde kip & verse ansjovismayonaise. Eveneens in het aanbod: lamskotelet met wortelstomp, chippolata met preistomp, balletjes in tomatensaus en vegetarische couscous met aubergines. “Alles voor de prijs van 8,50 euro per portie.”

Origineel, lekker en niet alledaags zijn de verse sapjes. “Zo hebben we een licht bruisende Iced tea met citroengras, pompelmoessap met rozemarijn en appelsap met selder en limoen.” Soep staat eveneens op het menu. “We starten deze week met verse Belgische tomatensoep in porties van 0,50 liter voor 4 euro en 1 liter voor 6 euro.”

Betalen kan met cash geld, kaarten en NFC-technologie zoals Apple Pay. Indien het concept aanslaat volgend nog meer automaten. “Daarvoor kijken we alvast uit naar nieuwe locaties.” Op de hoogte blijven van het weekmenu kan via www.zorgelooseten.be en via een nieuwbrief.