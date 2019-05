Na 15 jaar opnieuw jeugdwerking bij voetbalclub KFCO Burst KOEN MOREAU

31 mei 2019

11u04 0 Erpe-Mere Goed nieuws voor jonge voetballiefhebbertjes uit Burst. Vanaf volgend seizoen start KFC Olympic Burst haar jeugdwerking terug op. Daardoor komt er na 15 jaar stilte opnieuw jeugdvoetbal aan de Oudendijk.

Initiatiefnemers zijn Andy Van Laethem en Yannick De Rouck. Twee spelers die zelf kinderen hebben die stilaan voetbalrijp zijn. “Alleen merken we dat er op veel plaatsen wachtlijsten zijn, dat het lidgeld bijzonder hoog is en dat er nogal wat verschil op de kwaliteit van de opleiding en begeleiding zit”, vertellen ze.

Om hun zoontjes Eden en Miel te begeleiden bij hun eerste stappen in de voetbalwereld besloten de twee om zelf de handen uit de mouwen te steken. “Plan is om volgend seizoen te starten met minstens twee ploegjes. Zeker U6 en misschien ook U7.” Op die leeftijd voetballen die spelertjes twee tegen twee. “En dat is de ideale manier om onder de kerktoren met voetbal kennis te maken.”

Een 10-tal spelertjes zijn al geïnteresseerd. “Maar nieuwkomers uit de buurt zijn nog altijd welkom.” Proberen kan op woensdag 19 juni van 17 tot 18 uur. “Die dag houden we een initiatietraining op ons terrein aan de Oudendijk.” De prijs van het lidgeld ligt nog niet vast, maar wordt heel democratisch. “Het trainen doen we gratis, waardoor enkel verzekering en kledijpakket betaald moeten worden.” Andy en Yannick schatten het lidgeld daardoor op ongeveer 100 à 150 euro.

Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend contact opnemen met Andy via 0474/47.23.82, met Yannick via 0488/06.01.22 of via kfcoburst@telenet.be. Iedereen is ook welkom op de gratis proeftraining op woensdag 19 juni van 17 tot 18 uur op het voetbalveld langs de Oudendijk.