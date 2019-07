Muzikale Guldensporenviering met ‘De Muziekklas’-winnaar An Sofie Noppe KOEN MOREAU

03 juli 2019

16u39 0 Erpe-Mere Het gemeentelijk 11 juli-comité van Erpe-Mere viert de Vlaamse Feestdag dit jaar vooraf.

Daardoor kan je op zondag 7 juli van 11 tot 12.30 uur in de raadzaal van het Gemeentelijk Administratief Centrum Steenberg terecht voor een aperitiefconcert met An-Sofie Noppe. Zij won in 2012 op 25-jarige leeftijd ‘De Muziekklas’ op Radio 2. Toegangskaarten kosten 12 euro. Reserveren via jovirik.ac@hotmail.com.