Motorrijder zwaar gewond bij ongeval op Oudenaardsesteenweg Koen Moreau

11 november 2019

17u27 11 Erpe-Mere Op de Oudenaardsesteenweg in Bambrugge gebeurde maandagavond omstreeks 17 uur een zwaar ongeval ter hoogte van de China Wok.

Een automobilist die komende vanuit Aalst linskaf de Zadelweg wou inrijden, botste met een motorrijder die richting Vijfhuizen reed. De klap was ongemeen hard en brokstukken lagen over de hele steenweg verspreid. Een ziekenwagen, mugteam, brandweer en verschillende politiewagens kwamen ter plaatse. Door het ongeval was er flink wat hinder voor het verkeer.