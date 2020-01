Motorrijder loopt beenbreuk op bij val in Langemunt Koen Moreau

29 januari 2020

18u51 36 Erpe-Mere In de bocht van de Langemunt ter hoogte van de Halleweg iets voor het voetbalterrein van SK Aaigem kwam woensdagavond rond 18 uur een motorrijder ten val.

De man, die de ‘colours’ van de Blue Skulls droeg, kwam daarbij slecht neer. Hij liep een beenbreuk op. Ambulanciers van Hulpverleningszone Zuid-Oost brandweerpost Aalst brachten ter plaatse een vacuüm- of korrelmatras aan om het been te stabiliseren alvorens de man naar het ziekenhuis te voeren.

Vorig jaar in mei kwam op identiek dezelfde plek een fietser ten val. De politie stelde toen dat de oorzaak de slechte staat van het wegdek was. Inmiddels werden herstellingswerken uitgevoerd. Het is niet duidelijk of ook nu de staat van het wegdek een rol speelde in de valpartij.