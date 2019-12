Mooie cheque voor Welzijnsschakels-Ommekeer Koen Moreau

05 december 2019

18u05 4 Erpe-Mere Motortoeristenclub FI69 uit Erpe-Mere schonk armoedevereniging Welzijnsschakel-Ommekeer uit Erpe-Mere een mooie cheque ter waarde van 1.500 euro.

Een bedrag dat de vereniging goed van pas komt. “Wij organiseren zelf een verkoop van groenten en fruit waarbij we zelf de helft van de kostprijs dragen. Daarnaast proberen we in de periode van Sint en eindejaar de kinderen ook van een geschenkje te voorzien.” De cheque, bij elkaar gespaard tijdens de zomer-‘ride’ werd dan ook heel dankbaar in ontvangst genomen.