Mondmaskers Think Pink voor Erpe-Mere nog niet in het land: bedeling week uitgesteld Koen Moreau

29 mei 2020

16u35 5 Erpe-Mere De tijdens het Pinksterweekend beloofde bedeling van mondmaskers voor inwoners van Erpe-Mere gebeurt zonder mondmaskers. “Pas vandaag ontdekten we dat de maskers voor Erpe-Mere nog niet in het land zijn.”

Schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V) is bijzonder boos. “Omdat een deel van het betaalde bedrag naar kankeronderzoek gaat, kozen we voor Think Pink. Helaas blijkt die organisatie niet in staat om de bestelde volumes van tal van Vlaamse gemeenten op een gestructureerde manier te leveren”, aldus de man.

Leugens

“Oorspronkelijk werden onze mondmaskers beloofd voor 5 mei, dat schoof op naar 15 mei en deze week kregen we meermaals te horen dat de zending bij de douane stond. Iets wat meermaals herhaald werd. Leugens blijkt nu. Onze zending is nog geeneens in het land.”

Ongestructureerd

Volgens Van Vaerenbergh werden de bestellingen bij de productie in verschillende landen meteen opgedeeld per gemeente. Daardoor zijn sommige buurgemeenten wel al beleverd en bedeeld. “Een bijzonder eigenaardige werkwijze die helaas toont dat niet iedere partner even gestructureerd te werk gaat.”

Vervelend

Think Pink begrijpt dat de uitgestelde levering vervelend is. “We hebben ons nooit vastgepind op datums en de besturen ook afgeraden datums te communiceren omdat door de coronacrisis logistiek en transport anders verlopen”, reageert Jurgen Van Praet. Volgens de man zal de levering begin volgende week de douane passeren.

Pech gehad

Dat de aangehaalde streefdatum van 18 mei - volgens Van Praet was er nooit sprake over 5 mei - niet gehaald werd, is daaraan te wijten. “We hebben drie miljoen mondmaskers uit zeven verschillende landen naar hier gehaald en daarvan is intussen 90% ter plaatse. Gemeenten die eerst hun voorschot betaalden, werden ook eerst beleverd. Erpe-Mere heeft gewoon pech gehad.”

Federale filters

De 80 vrijwilligers die zich bereid verklaarden dit weekend maskers te bedelen, kunnen wel de baan op. “De door de federale overheid beloofde filters arriveerden vrijdag in de vooravond. Oorspronkelijk was het de bedoeling onze eigen maskers en filters alsook de federale filters samen te bedelen, maar gelukkig hadden we wel twee afzonderlijke enveloppen voorzien”, geeft schepen Van Vaerenbergh nog mee.

De effectieve mondmaskers volgen normaal in een tweede golf tijdens het weekend van 6 en 7 juni. Vrijwilligers die daarbij willen helpen, kunnen zich nog steeds registreren via www.erpe-mere.be/erpe-merehelpt.