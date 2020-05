Mondmaskers en filters in Erpe-Mere samen bedeeld tijdens Pinksterweekend Koen Moreau

22 mei 2020

10u37 0 Erpe-Mere Inwoners van Erpe-Mere ontvangen tijdens het Pinksterweekend twee enveloppen in de bus.

“We bedelen de gemeentelijke mondmaskers samen met de federale filters op zaterdag 30 en zondag 31 mei alsook op maandag 1 juni”, vertelt schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V). Het bedelen gebeurt door 80 ‘postbodes’. “Dat gaat enerzijds om medewerkers van de gemeente, maar ook door heel wat vrijwilligers.”

De gemeente kreeg op sociale media nogal wat kritiek over de laattijdige levering. “We waren nochtans bij de eersten om alles te bestellen en te organiseren. Doordat de levering van onze eigen maskers en de door de federale overheid aangeleverde filters nu zo dicht bij elkaar kwamen, hebben we beslist enkele dagen te wachten en alles meteen in één keer in de volledige gemeente rond te delen”, aldus de man.