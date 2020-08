Mondmasker mag af tijdens het fietsen, joggen of wandelen Rutger Lievens

11 augustus 2020

15u45 13 Erpe-Mere Het gemeentebestuur van Erpe-Mere heeft beslist dat je geen mondmasker meer moet dragen tijdens het wandelen. Er was veel kritiek op het dragen van mondmaskers tijdens natuurwandelingen.

“Op het gehele grondgebied van Erpe-Mere is het altijd verplicht om een mondmasker bij zich te hebben op openbare plaatsen en op private plaatsen die voor publiek toegankelijk zijn, en dit vanaf de leeftijd van 12 jaar”, zegt de gemeente. “Het dragen van een mondmasker op voormelde plaatsen is ten allen tijde verplicht tenzij tijdens het fietsen, joggen, sporten en wandelen. Ook tijdens het verrichten van zware fysieke arbeid hoeft het niet.”

Als het dragen van een mondmasker niet mogelijk is omwille van medische redenen moet dit aangetoond worden met een medisch attest. “Daarnaast benadrukken wij dat het belangrijk is om ten allen tijde de afstand te bewaren, regelmatig de handen te wassen, dagelijks het mondmasker te wassen of te verwisselen, je eigen bubbel goed af te schermen”, zegt de gemeente.