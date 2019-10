Moeder en kind afgevoerd na ongeval op E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren: bumperen van voor Aalst Koen Moreau

02 oktober 2019

17u38 24 Erpe-Mere De avondspits op de E40 richting Gent verliep woensdagavond bijzonder stroef nadat omstreeks 16.30 uur een ongeval tussen Erpe-Mere en Wetteren.

Na een botsing tussen twee wagens sloten de hulpdiensten de twee linkerrijstroken af. Een moeder en dochter werden met beperkte verwondingen afgevoerd naar het UZ in Gent. Rond 17.15 uur waren beide wagen getakeld en kon de brandweer aan de opruimwerken starten. Op dat moment stond er al een file van voor Aalst. In de richting van Brussel was het door de kijkfile eveneens bumperen van voor Wetteren.