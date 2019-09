Moderna Printing plooit bij overname Corelio Printing en komt met geld over de brug Koen Moreau

12 september 2019

20u06 20 Erpe-Mere Onder dwang van de rechtbank heeft Moderna Printing van de familie Bongaerts uit Beringen-Paal het overnamebedrag van 1 miljoen euro voor het failliete Corelio Printing betaald. Zo niet riskeerde Moderna een dwangsom van 500.000 euro per dag. Ook het personeel zou de twaalf werkdagen gespresteerd voor het afspringen van de overname betaald krijgen.

“Maar dat is dan ook het enige goede nieuws dat er voor het personeel is”, zegt curator Marga Pieters. De drukkerij in Erpe-Mere ligt sinds donderdagmiddag 5 september stil nadat de overnemer aankondigde af te zien van de overname. Ondanks de juridisch verplichte overname wordt er sinds die dag niet meer gewerkt. “Nochtans was de voorwaarde van de overname het behoud van de printactiviteiten in Erpe-Mere. Dat is helaas niet het geval en het valt niet uit te sluiten dat de goede klanten net op tijd overgebracht zijn naar de firma in Beringen.”

Andere klanten zoeken noodgedwongen andere oplossingen, maar dat is minder evident dan het lijkt. Dat getuigt ook Jean-Marc Nothias van de Franse FT Group, uitgever van onder meer Oops!, die al tien jaar klant is bij Corelio Printing. “Gespreid over de komende tien dagen hadden wij voor negen magazines bijna 350.000 oplagen besteld. De eerste publicatiedata zijn intussen voorbij en enkele van onze tijdschriften zijn niet verschenen.” Een pijnlijke zaak waarvoor moeilijk een oplossing wordt gevonden. “Na de sluiting van drukkerij Hélio in Charleroi was er al weinig plaats om te drukken in België, maar ook in Frankrijk vinden we voorlopig geen onderkomen voor al onze magazines.”

Het is ongeloofwaardig dat het met dergelijk professioneel personeel en uitgebreide klantenportefeuille niet rendabel kan zijn Jean-Marc Nothias (FT Group, Frankrijk)

De man begrijpt de beslissing van Moderna Printing totaal niet. “Wij hebben steeds met uiterst professionele mensen samengewerkt en waren heel tevreden. Het machinepark was misschien niet meer van de jongste, maar de mensen maakten veel goed.” Jaarlijks bestelde de FT Group voor 4 miljoen euro drukwerk. “En we waren niet de enige klant met dergelijke volumes. Het is dan ook totaal ongeloofwaardig dat Corelio niet rendabel zou geweest zijn.”

Heel wat betrokkenen wijzen dan ook met een beschuldigende vinger naar de familie Bongaerts. “De prijsverhogingen die ze wilden doorvoeren en de verplichte voorafbetalingen waren voor veel klanten onaanvaardbaar”, luidt het. Een Nederlandse firma kreeg zo een prijsverhoging van maar liefst 20% te slikken. “Het lijkt op een uitgekiende strategie om alleen de meest rendabele klanten over te houden, want de andere gaan intussen elders contracten aan waardoor een nieuwe opstart van Corelio zo goed als uitgesloten lijkt.”

Opvallend is wel dat de klanten die Moderna Printing voor Erpe-Mere wou behouden de nieuwe overnemer voorschotten betaalden voor het bestelde drukwerk. Nu de drukkerij stil ligt en de overeenkomsten niet worden nagekomen, blijft ook de terugbetaling van die voorschotten achterwege. Het lijkt er dus op dat de familie Bongaerts er een zootje van heeft gemaakt. Bij Moderna Printing was donderdagavond niemand bereikbaar voor een reactie.