Mobipunten met deelfietsen en deelauto's aan station Burst en treinhalte Erpe-Mere Koen Moreau

24 september 2019

22u12 2 Erpe-Mere Twee van de negentien nieuwe Oost-Vlaamse mobipunten, waar je vlot van vervoersmiddel kan wisselen, komen in Erpe-Mere.

“Bedoeling is om deelfietsen en autodelen beschikbaar te maken op strategische punten in de regio. Voor onze gemeente denken we concreet aan de omgeving van het station van Burst en de omgeving van de treinhalte Erpe-Mere vlakbij het centrum van Mere, het industrieterrein van Erpe-Mere en de KMO-zone Evenbroekveld”, vertelt schepen Marleen Lambrecht (CD&V), tevens voorzitter voor de vervoerregioraad Aalst.

De Provincie Oost-Vlaanderen helpt financieel voor de inrichting van de punten die elk 23.000 euro zullen kosten. De gemeente draagt van dat bedrag 25%. Afhankelijk van de noden worden deelauto’s, deelfietsen, elektrische oplaadpalen, herstellingskits voor fietsen, ... geplaatst. Binnen het project bestaat er ook de mogelijkheid om lockers te voorzien waar pakjes kunnen worden geleverd om de ‘last mile’ van de e-commerce te verminderen. Gelijkaardige punten komen ook in Lede, Haaltert, Herzele en Sint-Lievens-Houtem.

Wanneer alles precies uitgerold wordt, is nog onduidelijk. “Nu het project goedgekeurd is moeten we onderzoeken welke noden er precies zijn en welke oplossingen we daarvoor met behulp van partners kunnen bieden”, besluit schepen Lambrecht.