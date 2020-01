Mobiele kraan van 24 ton klikt om: kraanmachinist als bij wonder ongedeerd Koen Moreau

30 januari 2020

18u18 4 Erpe-Mere In de smalle landelijke Populierenstraat in Aaigem kantelde woensdagavond een mobiele kraan van Bouwbedrijf Van Herreweghe uit Aalst om tijdens het tillen van een last.

De uitgeschoven arm van de kraan belandde gelukkig op het iets hoger liggende talud aan de overzijde van de straat waardoor de kooi van de kraanmachinist niet geplet werd. De machinist kwam met de schrik vrij en de kraan richtte in haar val geen schade aan.

Wat er precies fout liep is onduidelijk. Meer dan waarschijnlijk ging het om een samenloop van omstandigheden. Enerzijds waren de steunpoten langs de straatkant deels ingeschoven om het verkeer doorgang te geven en anderzijds zat er vrij veel wind. Tijdens het tillen liep het in elk geval fout.

Brute pech voor Bouwbedrijf Van Herreweghe uit Aalst die de mobiele bouwkraan al moest laten aanrukken om te kunnen verder werken nadat de opgestelde torenkraan het liet afweten. Naast die herstelkost komt daar nu ook nog een serieuze takelkost bij. Om het gevaarte op te tillen werd donderdag de firma Sarens ingeschakeld. Die stuurde twee zware kranen van 60 en 100 ton ter plaatse.

“Na een voorbereiding van een uurtje slaagden we er in een tiental minuten in om de kraan weer rechtop te zetten”, vertelt werfvoorbereider Egide Van Velthoven van de firma Sarens. Eens de kraan rechtop stond, kon de schade worden opgemeten. Die bleek vrij ernstig met verschillende hydraulische lekken en een deels verwrongen kraanarm.