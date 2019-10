Minister Bellot belooft: "Scholierenlijntje blijft minstens open tot 2031" Koen Moreau

08 oktober 2019

17u31 0 Erpe-Mere Uitgeweken Aaigemnaar, Haalterts politicus en Volksvertegenwoordiger Pieter De Spiegeleer (Vlaams Belang) interpelleerde minister van mobiliteit Bellot (MR) over de toekomst voor - de kortste Belgische - spoorlijn L82 tussen Aalst en Burst.

Die spoorlijn wordt druk gebruikt door honderden scholieren, maar werd dit jaar - nog maar eens - door Infrabel op een geheime lijst van ‘te schrappen’ spoorlijnen geplaatst. Een visie die de minister Bellot duidelijk niet deelt.

“De studie die Infrabel deed is een geregeld terugkerende oefening waaruit elke keer grotendeels dezelfde conclusies komen. De laatste vijf jaar ontvingen Infrabel en de NMBS een werkingsbudget van 13,7 miljard euro voor het optimaliseren en behoud van de huidige spoorinfrastructuur tot ten minste 2031. Het is wettelijk dus niet mogelijk de spoorlijn L82 voor 2031 te supprimeren. Daar bovenop vroeg ik de regering een extra budget van 1 miljard euro voor strategische spoorprojecten”, aldus Bellot.

Dat antwoord betekent dat Infrabel zal moeten investeren in de vereiste veiligheidssystemen om de lijn ook na 2025 in gebruik te houden. Zonder meer goed nieuws voor de gebruikers van het scholierenlijntje met haltes in Burst, Bambrugge, Erpe-Mere, Vijfhuizen, Aalst-Kerrebroek en Aalst. “En hopelijk vormt dit standpunt in tijden van klimaatdoelstellingen ook een basis om deze lijn op te waarderen aangezien dat ook een aanzienlijke meerwaarde zou betekenen voor pendelaars die winkelen in de Aalsterse binnenstad of voor werknemers in Aalst of in de industriezone van Erpe-Mere”, besluit De Spiegeleer.