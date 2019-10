Mini-ondernemingen SJS houden ‘Battle of the sexes’: Sleutelhangers vs. Klokken Koen Moreau

26 oktober 2019

08u26 13 Erpe-Mere De vrouwelijke en mannelijke leerlingen van het vijfde jaar handel aan de Sint-Jozefschool van Mere nemen het dit schooljaar in twee afzonderlijke mini-ondernemingen tegen elkaar op.

“Vorige jaren hadden we steeds gemengde teams, maar dit jaar hebben we een meisjes- en een jongensteam en dat levert wel wat verschillen op”, vertelt leerkracht bedrijfseconomie Katleen De Pelsmaeker. Zij begeleidt de leerlingen en helpt hun om via de minionderneming de knepen van het vak in de praktijk te leren.

De leerlingen zelf maken er een sportieve competitie van. Zo willen de meisjes dit schooljaar met ‘Keyp it’ de slogan ‘keep your keys together’ waarmaken. Zij verkopen sleutelhouders voor aan de muur en op het bureau alsook gepersonaliseerde sleutelhangers. “Daarvoor werken we samen met ons eigen Fablab en Don Bosco in Aalst”, vertellen Tineke, Manai, Emily, Elisa Imane en Pound.

De jongens gaan voor ‘Clock and roll’. Zij verkopen gepersonaliseerde klokken in alle maten, vormen en materialen. Net als de meisjes deden Iano, Matti, Yarno, Thorben en Jens eerst uitgebreid marktonderzoek, maakten ze een businessplan en een winstprognose. Als die bewaarheid wordt mogen de aandeelhouders van ‘Clock and roll’ een sterk rendement van bijna 45% verwachten.

De meisjes zijn flink wat voorzichtiger met hun prognoses en beloftes, maar aandeelhouders worden natuurlijk graag verrast. Winst is er in elk geval sowieso voor de leerlingen: een onbetaalbare eerste praktijkervaring.