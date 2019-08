Miejer Kerremis ontsierd door diefstal KOEN MOREAU

21 augustus 2019

16u12 0 Erpe-Mere De organisatoren van Mag’et ewa miejer zen eindigen de kermis van Mere met een kater.

“In de nacht van zondag op maandag werden onderdelen van ons podium gestolen in de Nieuwstraat”, aldus de organisatoren van de culturele kermisactiviteiten in een oproep naar getuigen. Wie iets zag of weet waar de podiumelementen heen zijn, mag dat laten weten aan de bestuursleden of de lokale politie via het nummer 053/60.64.64.