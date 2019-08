Miejer Kermis op Kermis Miejer dankzij Mag'et ewa Miejer zen? en Johan Verminnen KOEN MOREAU

12 augustus 2019

07u18 0 Erpe-Mere De kermis van Mere wordt van vrijdag 16 augustus tot en met zondag 18 augustus opnieuw een attractiepool.

Vrijdagavond start om 17 uur de avondmarkt met oldtimertreffen. De organisatoren van Mag’et ewa Miejer zen? zorgen voor de zevende keer voor een portie extra cultuur. “De avondmarkt wordt opgeleukt door de rondtrekkende muzikale bende ‘Goe Bezig’ en vanaf 19.30 uur zorgen we voor optredens op het Merlynplein aan het vroegere Hof ten Daele”, vertelt voorzitter Maxine Meuleman. Starter wordt Ten Cats Down. Om 21.30 uur neem Fifities Fever over.

Johan Verminnen

Topact van de kermis is Johan Verminnen. Die zingt zaterdagavond om 20 uur op e koer van het ontmoetingscentrum achter de serviceflats in de Nieuwstraat. Kaarten hiervoor kosten 10 euro in voorverkoop en - indien de 400 beschikbare kaarten niet uitverkocht zijn - de avond zelf 15 euro. Na het optreden maakt de lokale DJ Fred, lange tijd vaste DJ in café Cognac in Aalst, via gepaste muziek de overgang naar de juiste beats voor een sfeervolle avond en nacht.

Komische accrobaten

Na het succes van vorig jaar wordt zondag van 11 tot 18 uur op de koer van het ontmoetingscentrum opnieuw de sfeer van de bekende serie opgeroepen met een ‘Allo Allo’-café. De muzikanten van Les Invités oefenden speciaal voor de gelegenheid de typische muziek van het feuilleton in. Zij laten zich vanaf 11 uur horen. De kleinsten kunnen om 16 uur aanschuiven voor het de twee komische acrobaten van het ‘LilI & Co Circus’. Met uitzondering van het optreden door Johan Verminnen op zaterdagavond zijn alle activiteiten gratis.

Kaarten voor Johan Verminnen bestellen kan via de organisatoren of via de website www.magetewamiejerzen.be.