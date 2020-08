Met 127 kilometer per uur door zone 70 Frank Eeckhout

17 augustus 2020

De dienst Verkeer en Mobiliteit van politie Erpe-Mere/Lede betrapte zondag een snelheidsduivel die met maar liefst 127 kilometer per uur door een zone 70 scheurde. De bestuurder zal zich later mogen verantwoorden in de politierechtbank.

Tijdens de verkeerscontrole in de politiezone werden zondag 186 bestuurders (13,2%) op de bon geslingerd wegens te snel rijden. Twee bestuurders haalden snelheden van 89 en 92 per uur binnen de bebouwde kom. Eén bestuurder haalde zelfs een snelheid van 127 kilometer per uur, waar 70 per uur toegelaten is. Deze drie bestuurders zullen zich later mogen verantwoorden in de politierechtbank. “Noch de steenwegen, noch de lokale wegen zijn racebanen. Overdreven snelheid blijft nog steeds de hoofdoorzaak van letselongevallen. Houd rekening met andere weggebruikers en pas uw snelheid steeds aan aan de omstandigheden”, roept de politie op.