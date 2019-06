Meredal neemt 42 extra assistentiewoningen in gebruik: “Op 6 na al allemaal bezet” KOEN MOREAU

28 juni 2019

18u45 7 Erpe-Mere Dat er nood is aan assistentiewoningen in de streek bewijst de vzw Meredal voor de tweede keer in acht jaar. Nadat in 2012 in Mere een eerste complex met 30 serviceflats werd gebouwd op de site aan het woon- zorgcentrum komen daar in een nieuw complex nog eens 42 exemplaren bij. Ook de cafetaria, keuken en administratieve diensten profiteren van de vernieuwing.

“Na het succes en het vertrouwen dat we kregen met ons eerste project De Mereleer besloten we op hetzelfde elan door te gaan”, vertelt directeur Geert Hermans. Een terechte en goede keuze zo blijkt. “Het nieuw gebouw, gerealiseerd in 550 dagen, telt 42 flats en nog voor de eerste opendeur zijn er daarvan al 36 bezet.” Mensen kiezen dus duidelijk voor kwaliteit. “En een nieuwbouwprojecten helpen daar uiteraard bij, maar ook de nabijheid en mogelijke verhuis naar onze rustoord blijken eveneens pluspunten.”

Als naam voor het nieuwe gebouw werd gekozen voor ‘De valeraan’. “Een verwijzing naar de tweede naam van Marcel Valerius Van Den Bossche. Onze voorzitter van de Raad van Bestuur, industrieel ingenieur en de drijvende kracht die zich hier al dertig jaar inzet voor de talrijke bouwprojecten die we realiseerden.” In het gebouw huizen eveneens een kapsalon en andere handige faciliteiten voor de bewoners.

Voor het keukenpersoneel is de nieuwbouw eveneens goed nieuws. Zij huizen voortaan in een hypermoderne keuken vlakbij een nieuw ruim comfortabel fris zelfbedieningsrestaurant en cafetaria. “Hier ontvangen we graag de bewoners van onze 72 assistentiewoningen en bezoekers van het sociaal restaurant. Met een capaciteit van 120 personen kan hier heel wat gebeuren.” De administratieve diensten verhuizen eveneens naar de nieuwbouw die tevens de functie van centrale toegang tot de site krijgt.