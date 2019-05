Mercedes tegen middenberm op E40: file vanaf Wetteren KOEN MOREAU

18u05 0 Erpe-Mere Het verkeer op de E40-autosnelweg richting Brussel kreeg zaterdagnamiddag te kampen met file door een ongeval vlak voor de afrit Erpe-Mere.

De bestuurder van een Mercedes verloor er rond 17.15 uur om onduidelijke redenen de controle over het stuur waarna hij tegen de middenberm knalde en de airbags in werking traden. De chauffeur en een passagier slaagden er in om zelf uit hun wagen te komen. Zij staken de snelweg over om op de pechstrook op de hulpdiensten te wachten. Ziekenwagen, autowegpolitie en brandweerwagens uit Wetteren kwamen ter plaatse. Verzorging was gelukkig niet nodig en iets voor 18 uur was de linkerrijstrook van de snelweg al terug vrij. Op dat moment was het al bumperen vanaf Oordegem.