Mercédes (19) naar finale Miss Fashion: "Pesters hebben me niet klein gekregen” KOEN MOREAU

11 juli 2019

18u21 11 Erpe-Mere De 19-jarige Mercédes Van der Borght uit Aaigem haalde het tot bij de laatste 25 kandidates van de Miss Fashion verkiezing. Een serieuze prestatie voor een meisje dat de voorbije jaren heel hard werd gepest. “Ik kon kiezen om in een hoekje te gaan zitten of voor mezelf op te komen. Het werd het laatste”, vertelt ze.

De studente haarzorg - die weldra haar zevende jaar start aan de Dames van Maria Handel-, Technisch en beroepsonderwijs in Aalst - heeft er enkele zware jaren opzitten. “Ondanks dat ik zelf heel tevreden ben met mijn naam, bleek die de voorbije jaren geregeld de aanleiding voor zware pesterijen. Het accent maakt nochtans duidelijk dat mijn naam niet dezelfde is als die van het bekende automerk”, vertelt ze. Ook de niet alledaagse beroepsbezigheid van haar familie vormde geregeld aanleiding tot pestgedrag. “Ik kom uit een foorkramersfamilie en we zijn thuis met zes. Niet direct een gewoon gezin dus.”

Misschien net daardoor is ze gewend om tegen de stroom in te zwemmen en dat doet ze nu ook met verve voor de verkiezing van Miss Fashion. “Toen ik de verkiezing op Instagram zag, begon het te kriebelen en leek het een leuke ervaring.” De demonen en onzekerheid staken echter al gauw de kop op. “Maar in plaats van in een hoekje te kruipen, besloot ik de onzekerheid van me af te duwen en me in te schrijven.” De resultaten van de voorselectie gaven Mercédes qua zelfzekerheid alvast een boost.

Dansen op hakken van 10 centimeter. Dat wordt een uitdaging. ‘Miss Fashion ‘-kandidate Mercédes Van der Borght

“Ik werd geselecteerd tot de laatste vijftig kandidates en passeerde intussen de halve finale, waardoor ik alvast bij de laatste 25 kandidates ben”, klinkt het tevreden. Nu moet het zware werk nog starten. “Momenteel is het campagne voeren, vlogs opnemen en leren dansen op hakken van tien centimeter. Dat wordt nog een uitdaging”, lacht ze. Voor haar deelname kan ze alvast rekenen op steun van haar oudere zus Andora. “Zij gaat bijna overal mee naartoe en is een grote hulp.”

De finale is op 31 augustus in Antwerpen. Tot dan bericht Mercédes over haar ervaringen via haar persoonlijke vlog en het vlog-kanaal van Miss Fashion. “En alle stemmen zijn welkom via sms naar 6045 met mededeling ‘MF 13’ (1 euro per bericht nvdr.)”. Kaarten voor de finale zijn eveneens te koop bij Mercédes. “Gewone kaarten kosten 40 euro en voor een VIP-arrangement betaal je 125 euro.”